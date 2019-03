Camille - Leave A Light On (Tom Walker)

C’est le premier candidat à passer pour ces sixièmes auditions à l’aveugle de la saison 8. Camille, collégienne de 16 ans, est passionnée de musique et de chant et a même intégré une filière musique au collège. Camille, grande timide, trouve un moyen de s’exprimer par le biais de la musique. La semaine dernière, aux cinquièmes auditions à l’aveugle de The Voice 2019 que Camille apprend par Nikos sur le plateau de The Voice 8 qu’elle participera aux concours dès la semaine suivante. Camille, fan de l’émission, voit ce soir son rêve se réaliser en montant sur la scène de The Voice. Ce jeune talent a choisi « Leave A Light On » de Tom Walker pour tenter de séduire les coachs, Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano, et surtout pour les faire se retourner. Poursuivra-t-elle son rêve en accédant à la prochaine étape de The Voice 8 ? Va-t-elle réussir son pari ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019