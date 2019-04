Camille – Viens on s’aime (Slimane)

PRESTATION - C’est sur la scène de The Voice que Camille, cette lycéenne timide, a appris qu’elle était retenue pour passer les auditions à l’aveugle et la jeune chanteuse n’a eu qu’une semaine pour préparer sa prestation. C’est en interprétant un titre, « Leave A Light On » de Tom Walker que Mika s’était retourné. Pour sa prestation des KO Camille a décidé de chanter « Viens on s’aime » de Slimane où elle va devoir se donner à 1000 % pour convaincre Mika son coach qu’elle est indispensable pour la suite de l’aventure de The Voice 8. Peut-elle espérer de décrocher son passeport pour la prochaine étape des Battles ? Est-elle prête pour continuer l’aventure ? Tout est possible, les belles surprises peuvent surgir à tout moment de la soirée. Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019