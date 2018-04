"Can you feel it" : les coachs et les talents reprennent le tube des Jackson Five

Ca y est ! L'heure des grands shows en direct a sonné. Les quatre coachs, Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo ont désormais chacun une équipe composée de quatre talents. Tout le monde est prêt à livrer le plus beau des spectacles. Depuis quelques semaines déjà, ils travaillent d'arrache-pied pour ce premier jour de prime en direct. Vous l'avez découvert en avant-première samedi soir dernier, voici aujourd’hui et en direct, la nouvelle chanson de la promo 2018 : "Can you feel it" des Jackson Five - Extrait - Les grands direct - The Voice du 21 avril 2018