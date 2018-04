"Can you feel it" : Les images de l'enregistrement studio

Vous avez découvert, samedi soir, la BA événement des 16 talents qualifiés pour les phases finales de cette saison 7 de "The Voice". Voici les images exclusives de l'enregistrement studio du clip : "Can you feel it" des Jackson Five. Hobbs, Maëlle, Ecco, Guillaume, Edouard-Edouard, Xam Hurricane, Betty Patural, Raffi Arto, Liv Del Estal, B. Demi-Mondaine, Gabriel, Casanova, Kriill, Yasmine Ammari, Sherley Parades et Frédéric Longbois, se sont succédé. Entre excitation des retrouvailles et stress à l'approches des lives. Tous vous donnent rendez-vous samedi prochain pour les grands directs de the Voice. On vous attend à partir de 21 heures sur TF1