Candice Parise VS R’Nold - « The One’s For You » (David Guetta ft. Zara Larsson) (Saison 6)

Florent Pagny a fait le choix d’associer Candice Parise et R’Nold pour une Battle de haut niveau. Du haut de ses 29 ans, Candice Paris nous avait surpris avec sa version bien à elle de « Take Me To Church » de Hozier lors de la première émission de la saison 6. Trois coachs s’étaient retournés ce soir-là et c’est avec Florent Pagny que Candice Parise a souhaité poursuivre l’aventure. R’Nold quant à lui a séduit Florent Pagny avec sa voix puissante, sa sensibilité, son sourire contagieux et sa personnalité de performer lors de la sixième émission reprenant le titre « Writing’s On the Wall » de Sam Smith. Ces deux talents de l’équipe de Florent Pagny vont ce soir s’opposer sur le tube de David Guetta, avec la participation de Zara Larsson, « The One’s For You ». Candice Parise et R’Nold ont le pouvoir de faire passer beaucoup d’émotion à travers leur voix. Cette interprétation efficace et touchante de la chanson « The One’s For You » de David Guetta et Zara Larson en est la preuve. Les deux talents mettent le feu à la scène des Battles. Mais les places sont chères dans cette compétition et Florent Pagny ne peut en garder qu’un. Qui de ces deux grandes voix aura la chance de continuer l’aventure au côté de leur célèbre Coach ? Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017