Carla - "It’s oh so quiet" - Björk

Le dernier talent de l’équipe de Patrick Fiori va se présenter sur la scène de The Voice Kids. Carla a 12 ans et elle a déjà une voix en or d’après son coach. Lors des auditions à l’aveugle, elle interprète « Take me to church » de Hozier. La jeune fille n’a pas caché que son artiste préféré était Patrick Fiori ! C’était donc une évidence qu’elle rejoigne l’équipe de son idole. Elle remporte la Battle qui l’opposait à Léna et Alexandre sur un titre de Claudio Capéo « Un homme debout ». Carla a réussi à atteindre la demi-finale et espère bien continuer son aventure jusqu’en finale. Ce soir, elle interprète le célèbre titre de Björk : « It’s oh so quiet ». C’est une Carla pétillante et déjantée qui se lance sur la scène ! Sa prestation va-t-elle convaincre son coach ? Regardez ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.