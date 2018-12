Carla - "L’hymne à l’amour" - Edith Piaf

Carla a fait chavirer les cœurs des coachs dès les auditions à l’aveugle avec sa reprise de "Take me to church" de Hozier. La douceur caractérise cette jeune fille de 12 ans. Fan inconditionnel de Patrick Fiori, elle n’avait pas hésité une seconde à choisir son coach. Dans l’équipe de Patrick Fiori, elle atteint la demi-finale grâce à sa reprise déjantée de « It’s oh so quiet » de Björk. Ce soir, elle participe à la compétition pour remporter le trophée de cette cinquième saison de The Voice Kids. Pour défendre sa place, elle interprète un monument de la chanson française, "L’hymne à l’amour", d’Edith Piaf. Ce titre va-t-il l’emmener sur la première place du podium ? Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.