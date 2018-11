Carla - Léna - Alexandre - "Un homme debout" - Claudio Capéo (Equipe Patrick Fiori)

Carla, Léna et Alexandre sont prêts à monter sur le ring des Battles de The Voice Kids. Les trois talents veulent montrer à leur coach Patrick Fiori qu’ils sont à la hauteur de la chanson de Claudio Capéo « Un homme debout ». Un titre qui demande un effort d’interprétation et un débit de parole assez rapide. Mais le trio est bien préparé et la prestation est fabuleuse. Les voix s’unissent parfaitement et touchent les coachs et le public. Patrick Fiori va devoir sauver l’un de ses talents à l’issue de cette Battle. Qui va-t-il sauver ? Qui gagnera son billet pour la demi-finale ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.