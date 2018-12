Carla, retour sur son parcours

Du haut de ses 12 ans, Carla est l’un des plus beaux espoirs de cette cinquième saison de The Voice Kids. Impossible d’oublier sa performance exceptionnelle lors de la demi-finale « It’s oh so quiet » de Björk la semaine dernière. Le jeune niçoise avait montré une facette déjanté d’elle-même, à l’opposé de son interprétation plus solennelle de « Take me to church » de Hozier lors des auditions à l’aveugle. Ni une, ni deux, Carla avait rejoint l’équipe de Patrick Fiori, son idole. La collégienne parvient à se hisser jusqu’en finale ce soir où elle propose le titre « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf. Va-t-elle faire une nouvelle fois sensation ? Retour sur son parcours en images. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.