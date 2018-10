Carla - "Take me to church" - Hozier (v. Sofia Kalberg)

Carla, 12 ans, vient de Nice et fait partie d’une famille de musicien. Sa maman est professeure de chant et son papa fait partie d’un orchestre. Elle était ravie d’apprendre sa participation au concours The Voice Kids 2018 ! Ce soir, elle va interpréter « Take me to church » de Hozier (V. Sofia Kalberg) sur le plateau de The Voice Kids. Elle rêve que les 4 coachs se retournent ce soir. Carla espère convaincre les coachs qu’elle a le potentiel d’aller plus loin dans la compétition. Alors, quel coach va se retourner en entendant la voix puissante de Carla ? Réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.