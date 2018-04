Casanova est le prochain talent à se présenter devant les coachs pour ce tout premier direct de la saison. Notre talent corse avait été éliminé lors de l'épreuve de duels face à Mennel. La jeune fille ayant décidé d'arrêter l'aventure, Mika a donc rappelé Casanova pour participer à ces grands shows en direct. Ce soir, il se présente devant les coachs avec une reprise d'Adele : « When we were young » - Extrait - Les grands direct - The Voice du 21 avril 2018