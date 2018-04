Cécyle - "Ordinaire" (Robert Charlebois)

Cécyle est le prochain talent à se présenter aux Auditions finales de ce dixième prime. Souvenez-vous lors des Auditions à l’aveugle, elle a interprété un titre de Pink : "What about us". Un choix payant puisqu’elle se retrouve dans l’équipe de Florent Pagny. Ce soir, elle se présente une nouvelle fois devant les coachs avec une reprise de Robert Charlebois : "Ordinaire", en compétition face à Lorrah Cortesi et Alice Nguyen. EXTRAIT des Auditions finales de "The Voice" du 31 mars 2018