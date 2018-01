Cécyle - "What about us" (Pink)

Après la mère, Patricia Grillo, que vous avez pu voir aux auditions à l’aveugle l’année précédente, c’est au tour de la fille, Cécyle, 21 ans, de relever le défi. Et c’est grâce à sa maman qu’elle a eu l’envie de monter sur scène. Corse et fière de ses origines, cette professeur de danse est déterminée à faire buzzer les juges et par la même occasion, à rendre fière sa maman. Elle se présente devant nos coachs avec un titre de Pink : « What about us ». Réussira-t-elle le défi de faire se retourner un des quatre fauteuils ? - EXTRAIT des auditions à l’aveugle de « The Voice » du 27 janvier 2018