GrosCraquage : Matt Pokora fait décoller le plateau

EXTRAIT - Pas de doute ! Betyssam et son Cup Song ont fait résonner un vent de folie sur le plateau de The Voice Kids. Les trois coachs se sont retournés et tous se l’arrachent… Alors quand M. Pokora découvre le jeune talent confortablement installé dans son fauteuil, il exulte de bonheur et esquisse un pas de danse… Une nouvelle danse de la victoire, version 2017. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1 ». Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017