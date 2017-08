Chiara - "Call me maybe" - Carly Rae Jepsen

PRESTATION - Au tour de notre prochain talent de tenter elle aussi d’être l’objet des chamailleries des coachs. Elle s’appelle Chiara, elle est âgée de 9 ans et vit tout près de Paris, à Vitry-sur-Seine exactement (94). Chiara est une touche à tout puisqu’elle fait du théâtre, de la comédie musicale et du doublage dans les dessins animés et documentaires animaliers. En vraie pro, Chiara l’affirme : « The Voice Kids, pour moi ce n’est pas qu’un concours, c’est aussi une manière d’apprendre de nouvelles choses »… ce soir, elle interprète le tube de Carly Rae Jepsen : « Call me maybe ». « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017