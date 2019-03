Chloé – Lagrima (Dulce Ponte)

Chloé 20 ans n’a pas voulu du métro-boulot-dodo dans sa vie. Malgré une proposition d’un CDI dans un secteur porteur et stable : la coiffure. Elle s’est très vite rendu compte qu’elle faisait plus plaisir à sa mère et à sa famille qui cherchent la stabilité. Conscience prise, elle a tout lâché pour la musique qui est un pilier dans sa vie. Pour sa famille la musique c’est abstrait, ce n’est pas un métier. Du coup, Chloé se retrouve seule contre toute sa famille. C’est pour cela qu’elle participe à The Voice pour prouver à sa famille qu’elle peut y arriver. Ce soir Chloé va nous faire voyager en interprétant un fado, chant populaire portugais, « Lagrima » de Dulce Ponte. Va-t-elle réussir à captiver les coachs Jenifer, Soprano, Mika ou Julien Clerc ? Qui va pouvoir lui donner le passeport pour accéder à la prochaine étape, les K.O. ? Ce soir, les places sont très chères dans les équipes des coachs puisque ce sont les dernières auditions à l’aveugle.Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 8 - The Voice 8 du samedi 30 mars 2019