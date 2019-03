CHOC ! Godi saute sur Soprano 😲

VIDEO HUMEUR - Les auditions Ă l’aveugle continuent pour le nouveau quatuor, composĂ© de JULIEN CLERC, SOPRANO, JENIFER et MIKA. Tous s‘adressent Ă un public multigĂ©nĂ©rationnel, reprĂ©sentant Ă la fois la chanson française, la pop internationale mais Ă©galement la musique urbaine. Pour la premiĂšre fois dans l’histoire du programme, une toute nouvelle rĂšgle fait son apparition lors des auditions Ă l’aveugle et va renforcer la compĂ©tition entre nos coachs.Pour cette nouvelle saison, les fauteuils sont dĂ©sormais Ă©quipĂ©s de nouveaux boutons qui permettront Ă chacun la possibilitĂ© de bloquer un autre coach et ainsi l’empĂȘcher de recruter un talent. Mais attention, le bouton « block » est Ă utiliser Ă bon escient car il ne peut servir qu’une seule fois par coach lors des auditions Ă l’aveugle ! Cette saison encore, le casting offre une diversitĂ© de talents de tous Ăąges et de tous styles dans des genres musicaux complĂ©tement diffĂ©rents : pop, variĂ©tĂ© française, hard rock, Ă©lectro, folk, rock, lyrique, blues... Beaucoup de talents du milieu urbain vont Ă©galement tenter leur chance cette saison. Les coachs et les tĂ©lĂ©spectateurs vont ainsi dĂ©couvrir des talents, ĂągĂ©s de 16 Ă 67 ans, proposant des chansons totalement en phase avec la scĂšne musicale française et internationale du moment. La saison 8 de « The Voice » s’annonce comme le dĂ©but d’une nouvelle Ăšre placĂ©e sous le signe de la nouveautĂ©, de la fraĂźcheur et de l’émotion. Tout est dorĂ©navant permis pour remporter la victoire et devenir « The Voice » avec une bataille des coachs des plus renversantes et des nouvelles rĂšgles inĂ©dites ! Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions Ă l’aveugle 4