Albi vient de livrer sa prestation devant les 4 coachs, Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika, et le public, avec un titre revisité de BigFlo & Oli, « Dommage ». On pensait que le candidat au vu de son style de musique allait choisir Soprano… Mais non ! Albi choisit Mika à la grande surprise de tous… Et surtout Soprano qui a tout donné pour avoir ce talent dans son équipe… Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3