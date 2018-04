Le choix du coach : Angelo, Hobbs et Joss Bari (Equipe Florent Pagny)

Pour ces Auditions finales, trois talents de l’équipe de Florent Pagny vont être en compétition. On retrouve Angelo qui ouvre le bal avec un titre de Patrick Bruel, "Casser la voix", puis Hobbs qui interprète "Stay with me" de Sam Smith et enfin Joss Bari avec "Family portrait", une chanson de Pink. Après avoir entendu les précieux conseils des autres coachs suite à ces trois prestations, Florent Pagny choisit de garder Hobbs pour continuer l’aventure "The Voice". EXTRAIT des Auditions finales de "The Voice" du 31 mars 2018