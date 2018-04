Pour ces Duels, Queen Clairie et Guillaume vont être en compétition. Tous les deux vont interpréter un titre de Harry Styles : "Sign of the times". Après avoir entendu les précieux conseils des autres coachs suite à cette prestation, Mika choisit de garder Guillaume pour continuer l’aventure "The Voice". EXTRAIT des Duels de "The Voice" du 14 avril 2018