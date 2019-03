Clacky – Basique (Orelsan) en batterie-voix en intégralité

GRANDE PREMIERE dans l’histoire de The Voice : un Talent en batterie – voix. C’est à 10-11 ans que Clacky commence l’apprentissage de la batterie. Quand il est au lycée, Clacky commence à écrire ses propres textes et rappe pendant les pauses avec ses camarades. Aujourd’hui, 24 ans, ce jeune Talent se présente sur la scène de The Voice 2019 pour interpréter un titre phare d’Orelsan, « Basique » en mode batterie – voix. On a déjà vu des interprétations en piano – voix ou en guitare – voix ou encore avec des instruments musicaux du monde, mais jamais on n’avait vu un Talent proposer une prestation en batterie-voix. Clacky veut surprendre, veut aussi du kiffe et de la folie. C’est une audace de revisiter Orelsan, « Basique ». Clacky l’a fait ! Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019