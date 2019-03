Qui est Clacky, entre kiffe et folie ? Portrait de Talent

En cliquant sur cette vidéo vous allez faire connaissance d’un Talent, Clacky. Cet Avignonnais de 24 ans est passionné de musique. Il a débuté à la batterie vers 10 – 11 ans et depuis ça ne lui lâche plus. C’est au lycée qu’il commence à écrire des textes et des poésies et a commencé à rapper avec ses camarades. Aujourd’hui, il rappe tout en jouant à la batterie. Grande première pour The Voice qui n’a jamais accueilli un Talent ayant cette spécialité. Clacky va produire un exercice compliqué en batterie-voix, simple et basique. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019