Claire Gautier VS Lou Mai - « Lost On You » (LP) (Saison 6)

Place à l’équipe de Mika - Les deux jeunes talents ont, selon leur Coach Mika, le même profil et presque la même tonalité de voix. Sur une reprise de « Lost On You » de LP, il va s’agir ce soir d’oser en dépassant leur trac pour surprendre leur Coach Mika. Revenons sur leur parcours des auditions à l’aveugle : Claire Gautier avait séduit deux coachs, Mika et Zazie, avec sa reprise de « Nightcall » de Kavinsky en s’accompagnant au piano. Et c’est vers Mika que Claire Gautier se tournera pour continuer l’aventure. Quant à Lou Mai, découverte aux avant-dernières auditions à l’aveugle, en revisitant le titre planétaire de Queen, « Bohemian Rhapsody », a séduit les quatre coachs. Et c’est avec Mika, qu’elle décida de continuer. Mais ce soir, Lou Mai et Claire Gautier s’affronte et forme presque un duo tellement leur prestation est exceptionnelle et harmonieuse. Cela ne facilitera pas la tâche de Mika pour faire son choix et désigner laquelle des deux garder pour l’Epreuve Ultime. Alors qui de ces deux talents aura la chance de continuer l’aventure The Voice ? Qui sera sauvé ? Une des candidates, sera-t-elle volée par un autre coach ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017