Claire – Quoi (Jane Birkin)

Accompagnée de son vibraphone, Claire participe à The Voice pour donner de l’émotion aux Coachs de The Voice 8, Jenifer, Soprano, Julien Clerc et Mika, et au public. Percussionniste professionnelle, très jeune cette candidate découvre la musique en commençant par le piano puis s’oriente vers les percussions classiques. Elle découvre le chant par hasard lors d’un récital de percussions. Fan de l’émission The Voice, ce soir, Claire décide de tenter l’aventure en nous interprétant « Quoi » de Jane Birkin. Claire, va-t-elle réussir à envoûter et intriguer les quatre coachs de The Voice 2019, Jenifer, Soprano, Julien Clerc et Mika. Qui lui donnera le passeport pour la prochaine étape de l’aventure de The Voice 8 ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019