Clara VS Michel VS Mila chantent « Walk this way » d’Aerosmith (Team Patrick Fiori)

Ce soir, préparez-vous à une Battle très rock and roll ! Clara, Michel et Mila vont enflammer la scène de The Voice avec un tube planétaire « Walk this way » d’Aerosmith. C’est sous les yeux de Patrick Fiori qu’ils vont se faire le show et faire honneur à leur coach. Une chanson difficile et rythmée, qui demande une bonne diction et de l’énergie. Ils étaient trois au début de leur prestation, il n’en restera qu’un… Qui va accompagner Patrick Fiori en demi-finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 27 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

