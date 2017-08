Clarisse - "Imagine" - John Lennon

PRESTATION - Tout de suite, place au premier talent de la soirée. Elle s’appelle Clarisse, elle est âgée de 13 ans et attend beaucoup de son audition à l’aveugle. Clarisse chante depuis son plus jeune âge mais c’est au cours d’un spectacle de fin d’année que le petit « miracle » a eu lieu. Une révélation, comme le dit sa maman. Après ce spectacle, le chant est devenu pour Clarisse une véritable passion. Elle participe à « The Voice Kids » pour se faire plaisir mais surtout rencontrer son idole qui n’est autre que Jenifer. Sauront-elles se rencontrer ? Clarisse y croit. Pour y arriver, elle a décidé d’interpréter ce soir un des tubes de John Lennon : « Imagine ». « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017