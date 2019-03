Pour le plus grand bonheur de tous, ce soir, dans cette deuxième partie de soirée des 8è auditions à l’aveugle de la saison 8, Claudio Capeo ancien Talent de The Voice prend le micro pour interpréter son tout nouveau et magnifique single, « Ta main », issu de son nouvel album « Tant que rien ne m’arrête ». Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE la suite du 30 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 8