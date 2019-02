Clem Chouteau – Berlin (RY X)

Le Talent suivant à se présenter en mode "shadow" sur la scène de The Voice 8 se nomme Clem Chouteau. 22 ans, habitant à Tours, Clem Chouteau a plongé dans la musique pour reprendre progressivement confiance en lui après avoir été victime de harcèlement scolaire au collège. Ce Talent fait partie d’un groupe de musique avec qui il se produit sur scène. Ce soir Clem Chouteau nous livre une prestation exceptionnelle en reprenant un titre de RY X, « Berlin », s’accompagnant au piano. Va-t-il faire vibrer nos 4 coachs Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3