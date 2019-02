Clément - Fils à Papa (Vianney)

Très entouré et soutenu par sa mère et ses deux sœurs, cet originaire corse retente sa chance après une première expérience lors de la saison 6 de The Voice où aucun coach ne s'était retourné. Clément voulait rendre fière sa famille et rendre hommage à son papa qui venait de décéder. Mais après deux ans de travail, Clément revient tenter une nouvelle fois sa chance aux auditions à l'aveugle de cette nouvelle saison en interprétant "Fils à Papa" de Vianney. Ce jeune talent de 24 ans espère que les fauteuils des coachs, Julien Clerc, Mika, Soprano et Jenifer se retourneront. Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1