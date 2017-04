Clément Verzi interprète « Pas assez de toi » de La Mano Negra sur la scène de The Voice, la suite !

Ce soir dans The Voice la suite c’est Clément Verzi, finaliste de The Voice dans l’équipe de Zazie l’année dernière qui vient nous rendre visite pour une prestation inédite. Mais avant, la rédaction vous propose un retour sur le portrait de celui qui il y a encore seulement quelques mois chantait dans le métro parisien et vous avait étonnés sur la scène de The Voice 5 avec des reprises magiques. Extrait du Replay des battles 3 de The Voice, la suite du samedi 29 avril 2017