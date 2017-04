Cette semaine, Mickaël Mesigos est parti à la rencontre de Clément Verzi. Souvenez-vous, la saison dernière, ce talent si particulier avait touché les coachs. Ce breton d'adoption revient sur cette année complètement folle et cet album, sorti dans la foulée de la finale de The Voice. Onze chansons avec les mêmes musiciens et dans les conditions du direct. The Voice, une grande famille, la preuve...