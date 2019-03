Clémentine – Fais-moi une place (Julien Clerc)

Clémentine prend un gros risque ce soir en interprétant à sa manière un des titres du répertoire d’un des 4 coachs de la saison 8, Julien Clerc, « Fais-moi une place ». Clémentine découvre la musique et le piano à l’âge de 7 ans. Mais c’est à 12 ans, à la perte de son papa, que la musique prend une autre dimension. Pour exprimer sa souffrance, Clémentine se réfugie dans la composition de sa première chanson. Aujourd’hui, ce jeune Talent a 16 ans voit dans The Voice une formidable opportunité d’être au contact de grands artistes. Ce soir, cette lycéenne veut chanter pour son papa et revisite au piano/voix le titre de Julien Clerc, « Fais-moi une place ». Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 4