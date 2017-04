Quel coach a buzzé pour voler Julia Paul ? La réponse….

Talent volé – La semaine dernière, lors de la dernière battle du Prime 10, du 6 avril, Audrey a affronté Julia Paul sur le tube interplanétaire d’Adele, « Rolling in The Deep ». Audrey a été sauvée par sa coach, Zazie, mais The Voice nous a laissés en suspens du sort de Julia Paul. Dans la salle des Talents Volés, la tension était palpable, les nerfs à vif ! Un coach vient de buzzer mais personne n’a vu qui c’était… Florent Pagny nous a laissé pendant toute la semaine dans l’attente d’une réponse. Et bien oui, Zazie a vu filer Julia Paul vers l’équipe de Florent Pagny ! Mais tout peut arriver, Julia Paul rejoint ainsi la salle des Talents Volés composée en début d’émission de Dilomé pour M Pokora, Claire Gautier pour Zazie ; Manoah pour Mika et maintenant Julia Paul pour Florent Pagny. Mais resteront-ils « Volés » jusqu’à la fin de cette émission ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017