Coach-moi si tu peux ! Battles 2

Cette semaine, les Battles de la saison 6 ont repris leur cours, et comme chaque saison, nos Coachs ont redoublé d’efforts pour préparer les Talents qui composent leur équipe à s’affronter sur la scène de The Voice. Pour ce faire, Zazie, Matt Pokora, Mika et Florent Pagny ont chacun leurs techniques bien à eux. Alors quels sont leurs astuces, conseils et objets indispensables pour bien Coacher ? Les coulisses du coaching sous les yeux de Nikos, c’est parti ! Replay de The Voice La suite - Saison 6 du samedi 22 avril 2017