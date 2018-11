Coaching - Amel Bent, la reine des grimaces !

Lors de la prochaine soirée des Battles, Amel Bent a choisi d’affronter Wilson, Ermonia et Maïssa pour une Battle contemporaine. Les trois chanteurs en herbe vont devoir interpréter la chanson du rappeur Maître Gims « Tout donner ». Et comme son nom l’indique, les trois talents vont devoir tout donner ce soir pour convaincre leur coach de les emmener en demi-finale. Le conseil du jour d’Amel Bent : il faut bien articuler. C’est parti pour un concours de la plus belle grimace ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 23 novembre 2018.