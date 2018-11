Coaching - Les "angels Patrick" sont les princesses du yaourt en anglais

Le prochain trio est 100% féminin ! Ces trois demoiselles font partie de l’équipe de Patrick Fiori et elles se surnomment elles-mêmes les « angels Patrick » en l’honneur de leur coach. Irma, Ilona et Lina composent ce trio qui va interpréter le tube international d’Ed Sheeran : « Shape of You ». Les trois petites chipies ont un objectif en tête : tout donner sur scène pour accéder à la demi-finale de The Voice Kids 5. Pour Patrick Fiori, ces trois talents doivent prendre du plaisir et chanter ensemble car il est difficile de trouver sa place dans un trio. Il faut également articuler et éviter le yaourt en anglais ! Lors du coaching, le coach est patient et bienveillant pour faire progresser au mieux ce trio. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 23 novembre 2018.