Les coachs ont passé du temps avec leurs talents, les ont accompagné, coaché, toujours plein de rigueur et de bonne humeur. On a eu le privilège d’assister aux coachings et on vous les fait partager. Chaque coach a sa propre stratégie. Zazie l’enjouée, Pascal le passionné, Mika le mystique et Florent le comique. EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 14 avril 2018