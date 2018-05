Coaching d'Ecco : Pascal Obispo bouscule son talent

"Si tu ne chantes pas maintenant, tu ne chanteras jamais". A l'aube de la demi-finale de "The Voice", Pascal Obispo ne mâche pas ses mots face à Ecco, l'un des ses deux derniers talents encore en compétition... Ecco a décidé de s'attaquer à un monstre de la chanson, Adele et un titre qui l'est tout autant : "Rolling in the deep". Pascal Obispo, habituellement dithyrambique devant son talent reste perplexe. Ecco a-t-elle fait le bon choix d'interprétation... Pas sur ! Tout reste à faire avec un prime qui arrive à grands pas. BONUS - The voice du 5 mai 2018