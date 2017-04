Coaching de Manoah VS Hélène avec Zazie et …. Surprise !

Vidéo de répétitions – Voici une battle qui ne laissera personne indifférent. Zazie a décidé de confronter Manoah à Hélène sur un titre de Vianney en duo avec Joyce Jonathan, « Les filles d’aujourd’hui ». En pleine répétition autour du piano, arrivent tout doucement les deux interprètes en personne, en chair et en os : Joyce Jonathan et Vianney. Les deux talents n’étaient absolument pas au courant ce qui crée la surprise et l’événement ! La pression est au maximum pour Manoah et Hélène. Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017