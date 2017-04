Coaching de Marvin Dupré VS Elise Melinand avec Mika

Vidéo de répétitions –Mika a décidé de confronter Elise Melinand à Marvin Dupré sur un titre de Tracy Chapman mais avec version de Jonas Blue ft. Dakota « Fast Car ». Lors de leur audition à l’aveugle respective, l’un et l’autre avait chanté avec de la douceur et c’est ce qui a séduit Mika. D’où le choix de « Fast Car » version Jonas Blue ft Dakota qui sera plus adaptée à une battle parce que plus rythmée. Mika attend que ces deux talents se lâchent et envoient de l’émotion et de la puissance. Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017