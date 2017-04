Coaching de Nicola Cavallaro & Jules Couturier avec Zazie

Vidéo de répétitions – Zazie a décidé de confronter Nicola Cavallaro et Jules Couturier. Pour le premier, cet Italien à la puissante voix rauque avait bouleversé les quatre coachs lors de son audition à l’aveugle. Et pour le second, Jules Couturier à la voix atypique s’était approprié le titre interplanétaire « Digital Love » de Daft Punk et seule Zazie s’était retournée sur sa proposition originale qui avait inspiré la coach. Ces deux talents vont s’affronter sur un titre d’Alex Clare, « Too Close » mais en attendant il faut répéter. Zazie attend celui qui lui aura montré plus qui il est… Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017