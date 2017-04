Coaching de Will Barber VS Delaurentis avec Zazie

Vidéo de répétions – C’est un duel de talents surprenants que Zazie a décidé de départager : Will Barber face à Delaurentis. Cette dernière accompagnée de son « push » avait impressionné trois des coachs avec sa technique et son univers. Will Barber, l’instinctif qui n’a jamais pris de cours de chants, fan de blues et de rock, avait complètement désarmé les quatre coachs. Ce soir, leur coach Zazie « veut voir deux artistes qui ont puisé à l’intérieur d’eux-mêmes pour interpréter leur histoire. Zazie, sera-t-elle séduite ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017