Coaching : Edouard-Edouard comme vous ne l'avez jamais vu

On connait maintenant Edouard-Edouard. On l'aime d'ailleurs pour cela : un côté showman, décalé, deuxième degré voire parfois troisième quand il est en forme. Et ce doute qui persiste... Cette sensibilité qui essaie de pointer, qu'il tend à cacher. Cette fragilité, son coach l'a sentie. Zazie est même persuadée qu'elle sera la clef de sa réussite. Aujourd'hui en coaching, vous allez découvrir une nouvelle facette d'Edouard-Edouard. Une sensiblité à fleur de peau et un titre qui l'est tout autant : "Rester femme" d'Axelle Red. Rendez-vous samedi prochain pour la suite de The Voice. On vous attend samedi 28 avril dès 21 heures sur TF1 pour les quarts de finale.