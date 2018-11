Coaching : Emma, Marie et Enzo, un trio en mode Dalton !

C’est un trio atypique que Soprano a réuni ce soir pour la seconde Battle de son équipe. Ils nous ont tous les trois fait vibrer lors des auditions à l’aveugle avec leurs grandes voix. Emma, Marie et Enzo retrouvent leur coach pour préparer une chanson culte de la chanson française : « Tous les cris les SOS » de Daniel Balavoine. Le trio, en mode Dalton du plus grand à la plus petite, ne cesse de répéter pour atteindre la perfection lors de leur Battle. Grâce à leur interprétation, leur émotion et leur puissance vocale, Emma, Enzo et Marie vont tout donner pour rendre fier leur coach Soprano. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.