Coaching - Les English Fiori mettent une « gifle vocale » à leur coach

Il ne reste qu’une seule place en demi-finale dans l’équipe de Patrick Fiori. Le coach retrouve donc Alexander, Louna et les jumelles Abby et Sarah pour leur coaching. Patrick Fiori a choisi le célèbre titre de Bruno Mars « When I was your man » pour canaliser l’énergie de ses quatre talents et obtenir une performance très pure. C’est une chanson qui demande beaucoup de travail mais très belle à découvrir. Patrick Fiori s’attend à prendre une vraie gifle vocale ce soir ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 23 novembre 2018.