Coaching : entouré d’Elodie et Maëlyss, Ismaël est le roi de la vibe !

Le prochain trio à performer sur la scène de The Voice Kids fait partie de l’équipe d’Amel Bent. Elodie, Maëlyss et Ismaël ont un potentiel énorme ! A la fois espiègles et très professionnels, les talents d’Amel Bent se préparent avec leur coach pour interpréter un grand classique des Jackson 5 : « I’ll be there ». Amel Bent est impressionnée par les voix de ses trois talents. Ismaël n’hésite pas à envoyer de la vibe pendant qu’Elodie et Maëlyss atteignent des notes improbables ! Toujours à l’écoute, Amel Bent prend son rôle de coach au sérieux et n’hésite pas à donner des conseils pour optimiser le trio et faire que les trois voix soient en harmonie lors de la prestation. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.