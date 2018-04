Coaching : Florent Pagny à Gabriel : "Je ne m'attendais pas à ça de ta part !"

J-1 avant le retour des grands shows en direct. C'est au tour de Gabriel de se présenter devant Florent Pagny pour un coaching très instructif. Après une première constatation - "Tu as minci !" note le coach en retrouvant son élève - il est temps de découvrir la chanson choisie par Gabriel : ce sera "There's Nothing Holdin' Me Back" de Shawn Mendes. Un morceau up tempo surprenant pour un chanteur comme Gabriel, mais Florent Pagny ne peut que s'avouer charmé par la proposition du jeune talent. Gabriel qui reprend du Shawn Mendes, ça fonctionne et vous pouvez découvrir ce moment en exclusivité sur MYTF1 - Rendez-vous demain pour les grands shows en direct - BONUS de "The Voice"