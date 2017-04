Coaching Guylaine & Vincent Vinel avec Mika

Vidéo de répétitions – Voici une battle qui ne laissera personne indifférent. Mika a décidé de confronter Guylaine & Vincent Vinel. Ce dernier, malvoyant mais oreille absolue, avait enflammé coachs, public et internautes par sa prestigieuse reprise d’Eminem « Lose Yourself ». Un talent doté de qualités exceptionnelles. Vincent Vinel sera face à Guylaine. Cette dernière n’a jamais pris de cours de chant, et est dotée une voix lyrique incroyable. Tous deux se préparent autour du piano avec Mika pour interpréter « Love Me, Please Love Me » de Michel Polnareff. Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017