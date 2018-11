Coaching : les "Hair Styles" vont chanter du Harry Styles !

Pour commencer la première soirée des Battles, c’est un trio de l’équipe de Jenifer qui va se produire sur le ring de The Voice Kids. Mais avant de monter sur scène, Lili, Mathilde et Tristan ont rendez-vous avec leur coach pour répéter la chanson qu’ils interpréteront ensemble : « Sigh of the times » d’Harry Style. Et on peut dire que ce trio est chevelu ! Les trois talents ont tous les cheveux longs et se surnomment même les « Hair Styles » ! Jenifer veut « rock’n’rolliser » la chanson grâce aux multiples talents de Tristan, Mathilde et Lili ! C’est parti pour un coaching qui décoiffe ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.