Coaching - Hélène :"Ca va envoyer du lourd"

C'est au tour d'Hélène de la Team Pagny de présenter, en séance de coaching, son choix de chanson pour samedi soir : "Castle in the snow" de The Avener. La jeune femme a eu envie de changer de registre.. Un registre, plus house, plus électro.. Et une prestation en anglais cette fois. Coaching réussi. Florent Pagny est satisfait... Réussira-t-elle à le surprendre une nouvelle fois samedi soir? Rendez-vous samedi prochain à 21h sur TF1 pour la deuxième grande soirée en direct de The Voice 6 !